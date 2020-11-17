Вирусолог рассказал, какое мыло помогает в профилактике COVID-19

Москва, 17 ноября. Профессор МГУ Алексей Аграновский рассказал, какое мыло помогает в профилактике коронавирусной инфекции.

«Покупать какое-то дорогое мыло со специальными свойствами совершенно не обязательно. Это способ сделать деньги. На мыле совсем не обязательно должно быть написано «Антибактериальное», — сообщил доктор биологических наук в эфире «Радио 1».

По словам специалиста, мыть руки можно детским мылом.

Антибактериальное мыло будет сушить кожу, а жидкое — смывать бактерии и вирусы хуже твердого, подчеркнул эксперт.

Аграновский добавил, что на эффективность избавления от вируса температура воды не влияет – она должна быть комфортной для моющего руки человека.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что для снижения риска заражения COVID-19, люди должны внимательнее относиться к своему здоровью в период холодов.