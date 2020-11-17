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Лиза Арзамасова растрогала поклонников детским фото

Лиза Арзамасова растрогала поклонников детским фото

Москва, 17 ноября. Актриса Лиза Арзамасова растрогала поклонников старой фотографией, на которой ей около трех лет.

На своей странице в Instagram Арзамасова опубликовала черно-белый снимок, на котором она запечатлена еще ребенком. Девочка расслабленно лежит на диване и улыбается.

«Вот что нашлось в «сундуке». Мне около трех лет. Я всех люблю, и меня все любят! Волшебное детство. Даже в ч/б — полное красок. Сегодня проснулась в похожем состоянии. И заснуть хочу в таком же», — написала актриса.

Подписчики Арзамасовой были растроганы детским снимком и оставили десятки восторженных комментариев.

Лиза Арзамасова растрогала поклонников детским фото

«Лизочек! Такая чудесная и трогательная! Мечтательница! На фото ощущается, как ты надумываешь план действий на ближайшую перспективу», — пишет пользователь под ником juliamarina2405.

«Мне, Лизочка, даже и сейчас не кажется, и я не сомневаюсь, что ты любишь мир, людей, и тебя любят люди», — добавил ivanzhiganov.

«Какая улыбчивая куколка. Ничего не изменилось», — отметила helena.kirillova.

Ранее в интервью RT Арзамасова рассказала о своем отношении к социальным сетям. По ее словам, ее радует возможность получать моментальный обратный контакт: люди совершенно разных профессий и взглядов могут в соцсетях объединяться по интересам.

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