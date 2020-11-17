Лиза Арзамасова растрогала поклонников детским фото

Москва, 17 ноября. Актриса Лиза Арзамасова растрогала поклонников старой фотографией, на которой ей около трех лет.

На своей странице в Instagram Арзамасова опубликовала черно-белый снимок, на котором она запечатлена еще ребенком. Девочка расслабленно лежит на диване и улыбается.

«Вот что нашлось в «сундуке». Мне около трех лет. Я всех люблю, и меня все любят! Волшебное детство. Даже в ч/б — полное красок. Сегодня проснулась в похожем состоянии. И заснуть хочу в таком же», — написала актриса.

Подписчики Арзамасовой были растроганы детским снимком и оставили десятки восторженных комментариев.

«Лизочек! Такая чудесная и трогательная! Мечтательница! На фото ощущается, как ты надумываешь план действий на ближайшую перспективу», — пишет пользователь под ником juliamarina2405.

«Мне, Лизочка, даже и сейчас не кажется, и я не сомневаюсь, что ты любишь мир, людей, и тебя любят люди», — добавил ivanzhiganov.

«Какая улыбчивая куколка. Ничего не изменилось», — отметила helena.kirillova.

Ранее в интервью RT Арзамасова рассказала о своем отношении к социальным сетям. По ее словам, ее радует возможность получать моментальный обратный контакт: люди совершенно разных профессий и взглядов могут в соцсетях объединяться по интересам.