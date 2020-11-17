Петросян: Новый год переносится на середину января из-за карантина

Москва, 17 ноября. Юморист Евгений Петросян пошутил по поводу Нового года и пандемии COVID-19. По его словам, Дед Мороз задержится из-за карантина.

На своей странице в Instagram Петросян опубликовал забавное фото с чучелом орангутана.

«Знакомьтесь, — Кузя! Мой новый приятель. Кузя сейчас мне рассказал грустную-грустную шутку: «Новый год переносится на середину января. Деду Морозу полагаются две недели карантина после въезда в страну», — написал юморист.

В конце октября Петросян был госпитализирован с подозрением на COVID-19. Однако уже 5 ноября его адвокат Сергей Жорин сообщил журналистам, что юморист справился с болезнью. По его словам, состояние артиста не было тяжелым, на госпитализацию он согласился, чтобы перестраховаться. Повторный тест на коронавирус показал отрицательный результат, и артист отправился домой. Отметим, что в октябре Петросян отметил 75-летие, передавал RT.

В понедельник шуткой о проведении Нового года в период пандемии отметилась также модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова.

«Кажется, наступление Нового Года мы все будем праздновать с двойной радостью, да?» — написала она на своей странице в Instagram.

Отметим, что не все подписчики внимательно прочитали сообщение Решетовой и подумали, что она намекает на свою беременность.