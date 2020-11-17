Валерия повергла фанатов в шок идеальной фигурой в купальнике

Москва, 17 ноября. Певица Валерия, которая часто делится эффектными кадры в своем Instagram, похвасталась идеальной фигурой. Звезда разместила снимок в откровенном купальнике.

Фотография появилась в блоге Валерии. Судя по подписи, снимок был сделан в Дубае, на побережье Персидского залива. В кадре знаменитость позирует в синем мини-бикини. Купальник подчеркивает ее плоский живот и худые ноги.

«Как вы думаете, почему я хожу на прогулку, даже по берегу моря, всегда с телефоном?» — спросила Валерия, заигрывая со своими фанатами.

В комментариях многие из подписчиков певицы предположили, что звезда не расстается с гаджетом, поскольку ждет новостей от своего сына, опасаясь пропустить сообщение о рождении внука.

«Красивая и сильная», «Супер!», «Ждете внука», «Классно, Валерия. Пусть завидуют, ты классная!», «Вот это фигурка», «Потрясающая фигура. Хороша!» — пишут поклонники.

До этого Валерия поразила поклонников фотографией, сделанной с утра после пробуждения. На снимке на певице нет ни грамма макияжа, а ее волосы немного потрепаны. Но такой внешний вид только обрадовал поклонников знаменитости.