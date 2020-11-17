Юлия Савичева рассказала о своей борьбе с анорексией

Москва, 17 ноября. Певица Юлия Савичева рассказала о борьбе с анорексией, с которой столкнулась в возрасте 12-13 лет.

Будущая звезда начала ограничивать себя в еде после того, как кто-то из родственников обратил внимание на ее пухлые щеки. Певица призналась, что ее «переклинило». В результате девушка практически перестала есть, ограничивая рацион ничтожно малым количеством пищи.

Савичева вспомнила, что сама изобрела опасные диеты. Например, могла целый день есть одни огурцы или только йогурт.

«Иногда выбирала любимый продукт — те же чипсы, глазированный сырок или пончик — и съедала его в те один-два приема пищи в день. Дело доходило и до голодовок: я только делала вид, что ела», — цитирует Савичеву Woman.ru.

К 15 годам при росте 160 см будущая звезда весила 37 кг. Девушка обзавелась ломкими волосами, плохим самочувствием и головокружением. Из этого состояния Савичева вышла благодаря «Фабрике звезд» и продюсеру Максиму Фадееву, который поставил ей ультиматум: либо Савичева правильно питается, либо покидает проект.

Ранее певица призналась, что супруг иногда называет ее «ведьмой». Причиной тому являются вещие сны артистки и ее развитая интуиция.