Пережившая расставание звезда «Дома-2» рассказала о прелестях развода

Москва, 17 ноября. Участница телепроекта «Дом-2» Александра Артемова, пережившая тяжелое расставание, призналась, что после развода женщины расцветают.

На своей странице в Instagram участница телестройки обратила внимание подписчиков на тот факт, что развод положительно сказывается на внешнем виде женщин.

«А вы замечали, как после развода женщина начинает расцветать? Начинает набирать, так сказать, обороты, быть более привлекательной, интересной и азартной?» — пишет звезда телепроекта.

Артемова добавила, что есть и те, кто наоборот уходят в себя и перестают за собой следить. По мнению участницы «Дома-2», «это страшнее всего». Еще одним интересным последствием развода девушка назвала тенденцию, когда женщины начинают встречаться с мужчинами на несколько лет младше себя.

«Питаются энергией молодого и горячего? Да! Потому что свой старый надоел. А может нравится быть в роли мамочки?» — добавила она.

В начале октября стало известно, что Артемова расстается со своим возлюбленным Евгением Кузиным. Тогда молодой человек пожаловался, что между супругами накопилось недопонимание и восстановить отношения невозможно.

Позднее в соцсети Артемова призналась, что крайне тяжело переживает разрыв и впервые в жизни ей пришлось обратиться к психотерапевту. Она написала, что «травмирована и душой и телом» и ей нужна реабилитация.

Кузин и Артемова начали встречаться в проекте пять лет назад. В сентябре прошлого года у них родилась дочь Александрия. Однако появление малышки только усугубило проблемы в паре. Артемова жаловалась, что оказалась не готова к капризам ребенка и уходу за ней.