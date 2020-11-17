Онищенко объяснил, как защитить организм и снизить риск заражения COVID-19

Москва, 17 ноября. Для снижения риска заражения коронавирусом, люди должны внимательнее относиться к своему здоровью в период холодов, заявил академик РАН Геннадий Онищенко.

По словам специалиста, в стране еще некоторое время будет фиксироваться рост заболеваемости COVID-19. Снижение наступит лишь когда у людей будет сформирован коллективный иммунитет, который станет своеобразным барьером. Кроме того, на данный момент ситуация обостряется в связи с наступлением зимы.

«Идет период похолодания, и люди должны внимательнее относиться к своему здоровью. Одеваться по сезону», — советует бывший главный санитарный врач России.

Также Онищенко подчеркнул, что любая простуда и послабление может работать на «мельницу» новой инфекции. В беседе с радио Sputnik специалистом было отмечено, что для повышения сопротивляемости организма следует правильно питаться, не пренебрегать витамином D и заниматься спортом. Дело в том, что отсутствие физической активности может пагубно повлиять на психологическое состояние, в связи с чем организм перестает сопротивляться болезни.

Напомним, ранее эпидемиолог Роспотребнадзора связал рост новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с увеличением охвата тестирования, в том числе и в регионах.