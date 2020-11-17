Бузова опасается, что участники «Дома-2» окончательно потеряют человечность

Москва, 17 ноября. Ольга Бузова обратилась к участникам шоу «Дом-2» с призывом не терять человечность в борьбе за приз «Человек года».

На своей странице в Instagram Бузова сообщила подписчикам, что на телепроекте начался традиционный конкурс «Человек года». Певица призналась, что очень переживает за участников шоу, поскольку «сейчас происходит много неприятных моментов, ругаются близкие друзья, ссорятся пары».

«Единственное, к чему я призываю ребят, так это в погоне за призом, не терять своей человечности», — подчеркнула она.

Подписчики звезды оставляют комментарии, кого они считают достойными подобного звания на проекте. Некоторые же подтверждают опасения Бузовой, подчеркивая, что игроки устраивают «грызню» из-за приза.

«Помню, раньше так грызлись за этот статус, оно и понятно, приз квартира в Москве», — пишет в комментариях пользователь под ником vasha.alice.

«Интересный вопрос, а кто кандидат? Сейчас этих «человеков» развелось, кто из детдома вылез, а кто-то — хорошо забыто старое», — добавила vasilttsova.

«Человек года, но всегда с криками ссорами и руганью. Какой же это человек года?» — негодует viktoryiaaq.

Ранее в понедельник стало известно, что Бузовой стало плохо во время тренировки на проекте «Ледниковый период». Во время репетиции номера артистка упала на лед и не могла самостоятельно подняться из-за сильной боли в травмированном ребре. Несколько человек подняли Бузову и усадили на стул. От боли она почти не двигалась.

В шоу «Ледниковый период» Бузова принимает участие вместе с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Дмитрием Соловьевым, передавал RT.