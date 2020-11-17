Экс-директор Лободы усомнился в ее связи с лидером Rammstein

Москва, 17 ноября. Бывший концертный директор певицы Светланы Лободы Стас Пшеницын усомнился в слухах о ее связи с лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном.

Экс-организатор концертов и гастролей звезды не работает с исполнительницей уже более трех лет. Тем не менее он считает выдумкой сообщения о романтических связях артистки с музыкантом.

По словам Пшеницына, на фестивале «Жара», где Лобода познакомилась с Линдеманном, с певицей постоянно ходил его знакомый.

«На том фестивале «Жара», где они познакомились, был человек, который находился со Светой постоянно. И насколько я знаю, никакой романтической истории там не было», — подчеркнул Пшеницын в передаче «Украинские сенсации» на YouTube-канале «Грошi».

Экс-директор Лободы отметил, что не может со стопроцентной уверенностью говорить о том, что Линдеманн не является отцом дочери Лободы. Тем не менее даже версия с рождением от «замороженных сперматозоидов Майкла Джексона» ему кажется более вероятной.

Ранее продюсер Лободы Нателла Крапивина рассказала о романе певицы с Тиллем Линдеманном.