Мирослава Карпович написала оду подмышке любимого мужчины

Москва, 17 ноября. Актриса Мирослава Карпович, возлюбленная Павла Прилучного, написала хвалебную оду лучшей части тела мужчины — подмышке.

На своей странице в Instagram актриса заявила, что «самое надежное место для женщины» вовсе не плечо, а подмышка.

«Там отлично помещается голова, там всегда тепло и приятно прятаться, там темнее ночи, поэтому крепче спится, это лучшее убежище от страшных фильмов, земных страхов, слез радости или грусти, которых стесняешься, пытаясь слить их туда как в сточную канаву», — пишет Карпович.

Актриса добавила, что не все ее поймут, но если им дорог их любимый, «подмышка его будет лучшей в мире». А если такого человека пока еще нет, стоит немедленно отправиться на его поиски, устраивать «подмышечные разборки вдоль и поперек».

«Вот если возле вас кто-то дрыхнет рядом и крепко держит за ногу, а ее тихонько сводит, то это самое большое счастье, когда рядом есть Тот Человек, ради которого счастье шоб ногу свело!» — подытожила Карпович.

В апреле актриса Агата Муцениеце сделала публичное признание о том, что периодически терпела проявления бытового насилия от своего супруга Павла Прилучного, передавал RT. В июне актеры официально расторгли брак. Позже появилась информация о том, что Прилучный стал встречаться с Карпович. В СМИ появляются различные версии о романе знаменитостей. В конце октября сообщалось, что пара могла уже распасться.