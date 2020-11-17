Десятки сотрудников штаб-квартиры ВОЗ заразились коронавирусом

Женева, 17 ноября. Десятки сотрудников штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заразились коронавирусом нового типа.

В офисе нашли один очаг заражения. Пять человек с COVID-19 заразились от одного сотрудника. Всего за несколько недель заразились 65 человек, из которых почти половина постоянно посещала штаб-квартиру и соблюдала все меры предосторожности, Об этом пишет Associated Press.

В начале ноября ВОЗ сообщала, что в их офисе в Женеве нет очагов заражения.

Всего в мире выявлено порядка 56 млн случаев заражения коронавирусом. Из них более 38 млн вылечились, более 1 млн человек погибли.