Шепелев дал совет поклонницам, как «закодировать» мужа на выходные

Москва, 17 ноября. Телеведущий Дмитрий Шепелев дал совет своим подписчицам, как закодировать супруга на один день.

«Если очень-очень-очень хочется винчика, но внутренний голос подсказывает, что лучше не надо — вот проверенный рецепт, как закодироваться на один день», — написал на своей странице в Instagram Шепелев.

Рецепт бодрящего коктейля он привел в прикрепленном видео. В блендере телеведущий смешал миндальное молоко, сырое яйцо, горстку вишни и ложку протеина.

«Дать выпить. И все. Сегодня он точно не пьет. Проверено», — отметил он.

А если идея с коктейлем на понравилась, Шепелев посоветовал все-таки налить вина.

Подписчицы телеведущего довольно быстро определились с приоритетами, отметив, что предпочти бы второй вариант.

«А стоит ли воздерживаться. Осенний сплин, клетчатый плед, теплый котик, огонь в камине. Винишко по-любому», — пишет в комментариях пользователь под ником urvacheva.ekaterina.

«Второй вариант больше по душе. И мне, и мужу», — добавила asyadmitrieva84.

Отметим, неделей ранее Шепелев признался, что в один период своей жизни забросил ЗОЖ и выпивал по целой бутылке вина каждый день. Раньше, по его словам, день начинался в шесть утра со стакана теплого чая с медом и десятикилометровой пробежки. Однако были и другие периоды жизни, когда Шепелев «просыпался после полудня и еще в обед каждый день выпивал бутылку вина».