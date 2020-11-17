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Шепелев дал совет поклонницам, как «закодировать» мужа на выходные

Шепелев дал совет поклонницам, как «закодировать» мужа на выходные

Москва, 17 ноября. Телеведущий Дмитрий Шепелев дал совет своим подписчицам, как закодировать супруга на один день.

«Если очень-очень-очень хочется винчика, но внутренний голос подсказывает, что лучше не надо — вот проверенный рецепт, как закодироваться на один день», — написал на своей странице в Instagram Шепелев. 

Рецепт бодрящего коктейля он привел в прикрепленном видео. В блендере телеведущий смешал миндальное молоко, сырое яйцо, горстку вишни и ложку протеина.

«Дать выпить. И все. Сегодня он точно не пьет. Проверено», — отметил он.

Шепелев дал совет поклонницам, как «закодировать» мужа на выходные

А если идея с коктейлем на понравилась, Шепелев посоветовал все-таки налить вина.

Подписчицы телеведущего довольно быстро определились с приоритетами, отметив, что предпочти бы второй вариант.

«А стоит ли воздерживаться. Осенний сплин, клетчатый плед, теплый котик, огонь в камине. Винишко по-любому», — пишет в комментариях пользователь под ником urvacheva.ekaterina.

«Второй вариант больше по душе. И мне, и мужу», — добавила asyadmitrieva84.

Отметим, неделей ранее Шепелев признался, что в один период своей жизни забросил ЗОЖ и выпивал по целой бутылке вина каждый день. Раньше, по его словам, день начинался в шесть утра со стакана теплого чая с медом и десятикилометровой пробежки. Однако были и другие периоды жизни, когда Шепелев «просыпался после полудня и еще в обед каждый день выпивал бутылку вина».

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