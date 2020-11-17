Все конституционные суды регионов упразднят в России к 2023 году

Москва, 17 ноября. Конституционные суды субъектов РФ упразднят к 1 января 2023 года, но регионам дадут право создавать при заксобраниях конституционные советы.

Соответствующая норма содержится в одобренных к принятию поправках в законопроект о механизме прекращения полномочий судей, который 21 октября внес президент РФ Владимир Путин. Авторами поправок выступили глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и глава комитета ГД по госстроительству Павел Крашенинников.

Инициатива главы государства устанавливает механизм прекращения полномочий судей в случае совершения серьезных проступков. Делать это по представлению президента сможет Совет Федерации.

Профильный комитет по госстроительству и законодательству Госдумы рекомендовал ко второму чтению поправку, согласно которой конституционные (уставные) суды субъектов РФ упраздняются до 1 января 2023 года. В законе «О судебной системе Российской Федерации» утратившей силу признается статья 27 о конституционных судах регионов России, которая перестанет действовать с 2023 года.

Ранее президент России Владимир Путин внес в Государственную думу проект поправок в закон о порядке формирования Совета Федерации.