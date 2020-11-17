Казаченко подал в суд на экс-супругу и Первый канал

Москва, 17 ноября. Певец Вадим Казаченко обратился с иском в суд против своей бывшей супруги Ольги Мартыновой и Первого канала. Артист заявил о клевете, высказанной в его адрес.

По мнению певца, мирным путем конфликт между ним и Мартыновой разрешить нельзя. В особенности Казаченко оказался возмущен тем, что его бывшая жена становится гостьей различных ток-шоу, где распускает слухи и оскорбляет экс-супруга и его нынешнюю возлюбленную. Поэтому Караченко решил, что обращение в суд является законным способом поставить точку в споре и достичь справедливости, сообщают «Дни.ру».

Последней каплей для него стала передача Леры Кудрявцевой. В съемках принимала участие нынешняя супруга Казаченко Ирина Амати. Она попросила ведущую повлиять на Мартынову и ее адвоката. Кудрявцева согласилась, но действовать не стала. После этого Мартынова принялась вновь оскорблять артиста и его возлюбленную, распространяя личную переписку.