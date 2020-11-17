Аналитики предсказали обвал доллара на 20% из-за вакцины от COVID-19

Вашингтон, 17 ноября. Курс доллара может упасть в следующем году на 20%, если оживить мировую торговлю помогут вакцины от коронавируса, считают аналитики Citigroup.

По мнению экспертов, вакцина от COVID-19 принесет позитив на развивающиеся рынки. В поисках риска туда придут инвесторы. Это и мягкая политика Федеральной резервной системы (ФРС) США обеспечат снижение курса доллара.

Специалисты напомнили, что катализатором продолжительного падения курса доллара в 2001 году стало вступление КНР во Всемирную торговую организацию (ВТО). Это повысило объемы мировой торговли и ускорило глобализацию.

«Сегодня доллар может повторить путь, который он прошел с начала до середины 2000-х годов» — сообщает со ссылкой на Citigroup Bloomberg.

Ранее эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» подвели итоги торгов на мировых биржах в понедельник, 16 ноября.