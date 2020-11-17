Украинский ученый призвал Зеленского закупить вакцину от COVID-19 у России

Киев, 17 ноября. Украинский ученый Анатолий Пешко призвал президента Украины Владимира Зеленского закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

Первый вице-президент украинской Академии экономических наук опубликовал обращение к главе государства в Facebook. Пешко написал, что знает Зеленского, как гуманного, доброго и отзывчивого человека.

Ученый отметил, что обращается к главе государства с тем, чтобы «дать соответствующие распоряжения» украинскому правительству «для немедленного решения вопроса» о закупке у России готовой вакцины или приобретении технологии для самостоятельного производства.

Пешко подчеркнул, что Украина должна закупить максимальное количество доз для вакцинации украинских граждан, чтобы прекратить распространение инфекции.

«Эту вакцину закупают такие страны, как Израиль, ОАЭ, Саудовская Аравия, Венгрия, Бразилия, Китай, Южная Корея, Турция, Индия. Почему же Украина не готова поставить жизнь человека выше политики?» — задал вопрос ученый.

Он попросил Зеленского договориться по этому вопросу с президентом РФ Владимиром Путиным или обратиться к председателю политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иерусалим обсуждает с Москвой вопрос о закупках вакцины «Спутник V», сообщает URA.ru. Он подчеркнул, что переговоры по этому вопросу продолжатся в ближайшие дни.