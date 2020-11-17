Собчак провела ликбез для инстаграмных попрошаек

Москва, 17 ноября. Телеведущая Ксения Собчак назвала «сборищем мошенников и попрошаек» людей, рассылающих спам в Instagram, и призвала своих подписчиков не вестись на подобный контент. Спамерам же блогер показала, что такое настоящая реклама.

«Как же меня [задолбали] Владимир-инвалид, девочка нашедшая собачку со сломанной лапкой и голож[…] эксперты со своими марафонами «начни зарабатывать прямо сегодня». Какое-то сборище мошенников и попрошаек. Не ведитесь и не поощряйте», — написала на своей странице в Instagram Собчак.

Обращаясь к подписчикам, телезвезда призвала их поощрять только «честный контент и честную рекламу». И тут же прорекламировала бренды, в которые облачилась на прикрепленной к посту фотографии.

Собчак подчеркнула, что из уважения к своим подписчикам она всегда добавляет специальный тег к рекламным материалам. И посоветовала другим никого не обманывать и делать деньги честно.

Подписчики оценили гневную тираду Собчак об инстаграмных попрошайках, отметив, что в комментариях под постами популярных личностей действительно в последнее время появляется слишком много разнообразного спама.

«А почему бы их не отправить в блок? Они реально достали. Теперь комментарии не интересно читать», — пишет в комментариях пользователь под ником prozrenye.

«Я не понимаю вообще, кто верит в эти комментарии типа сгорел дом/лечу кошку. Ну камон, это ж лажа», — добавил n.sterdam.