Собчак провела ликбез для инстаграмных попрошаек

Москва, 17 ноября. Телеведущая Ксения Собчак назвала «сборищем мошенников и попрошаек» людей, рассылающих спам в Instagram, и призвала своих подписчиков не вестись на подобный контент. Спамерам же блогер показала, что такое настоящая реклама.
«Как же меня [задолбали] Владимир-инвалид, девочка нашедшая собачку со сломанной лапкой и голож[…] эксперты со своими марафонами «начни зарабатывать прямо сегодня». Какое-то сборище мошенников и попрошаек. Не ведитесь и не поощряйте», — написала на своей странице в Instagram Собчак.
Обращаясь к подписчикам, телезвезда призвала их поощрять только «честный контент и честную рекламу». И тут же прорекламировала бренды, в которые облачилась на прикрепленной к посту фотографии.
Собчак подчеркнула, что из уважения к своим подписчикам она всегда добавляет специальный тег к рекламным материалам. И посоветовала другим никого не обманывать и делать деньги честно.
Подписчики оценили гневную тираду Собчак об инстаграмных попрошайках, отметив, что в комментариях под постами популярных личностей действительно в последнее время появляется слишком много разнообразного спама.
«А почему бы их не отправить в блок? Они реально достали. Теперь комментарии не интересно читать», — пишет в комментариях пользователь под ником prozrenye.
«Я не понимаю вообще, кто верит в эти комментарии типа сгорел дом/лечу кошку. Ну камон, это ж лажа», — добавил n.sterdam.
«Фу, какой тут мусор в комментариях больших блогеров. Сплошь какая-то дешевая безвкусная реклама, вечные сборы денег для больных. Даже не знаешь, кому верить кому нет. Я не понимаю, это работает? Мы реально в таком тупом мире живем?» — негодует gid.v.rime.