Лена Миро обвинила организаторов «Ледникового периода» в жестокости

Москва, 17 ноября. Скандальный блогер Лена Миро жестко раскритиковала новый сезон «Ледникового периода», задавшись вопросом: что двигало организаторами программы — чувство юмора или жестокость.

Свой новый пост в ЖЖ, посвященный новому сезону шоу «Ледниковый период», Миро назвала «Цирк на коньках». По ее мнению, на «Первом канале работают жестокие люди», но с чувством юмора. В частности, она посочувствовала партнеру актрисы Ирины Пеговой Алексею Тихонову, которому приходится носить «непосильную ношу на плечах».

«Что это — жестокость или хорошее чувство юмора?» — интересуется блогер.

Ольгу Бузову, также принимающую участие в соревнованиях, она назвала «пьяным Буратино на коньках». Досталось и профессиональным спортсменам.

«С жалостью смотрела и на воспитанницу Этери Тутберидзе Алину Загитову. Бедная девочка — старается, пыжится, а говорить не умеет», — пишет Миро.

Блогер также добавила, что входящая в состав жюри Елена Исинбаева «вообще не врубается, как ставить оценки». По мнению Миро, она просто «тыкает в кнопочки наобум, а потом оправдывается».

«Вы не поверите, мне стало жалко и жирную Пегову, и полупьяную Буратину, и Исинбаеву. Примерно так, как в средневековом цирке уродов, когда толпа быдла хохочет над битвой неприспособленных к жизни и творчеству карликов, а ты стоишь в сторонке и плачешь от жалости к ним», — резюмировала Миро.

Ранее в понедельник сообщалось, что Бузовой стало плохо во время тренировки. Певица упала на лед, схватившись за травмированные ребра. Самостоятельно подняться она не смогла. Несколько человек подняли Бузову и усадили на стул.