Стас Костюшкин показал своего двойника

Москва, 16 ноября. Певец, экс-участник дуэта «Чай вдвоем» Стас Костюшкин показал своим подписчикам необычную фотографию, на которой он запечатлен с «братом-близнецом».

Снимок с «двойником», которым оказался артист Юрий Аскаров, Костюшкин сделал на съемках одной из новогодних программ.

«По новым предписаниям , вчера встретили с Юрием Аскаровым Новый год! Ура, товарищи!» — написал артист.

В комментариях подписчики Костюшкина обратили внимание как на схожесть двух артистов, так и на задний план фотографии. Приглашенные гости телепередачи из-за введенных ограничений оказались вынуждены сниматься в медицинских масках.

«Близнецы!», «Задний план, в масках-как в смирительных рубашках!», «Похожи, как братья», «Массовка в масках!», «Братья нашли друг друга», «Вы как два брата! Очень похожи! Особенно глаза!» — пишут фанаты.

Ранее Костюшкин удивил сотрудников фитнес-центра, появившись рядом с бассейном в шубе, которая прикрывала его тело.