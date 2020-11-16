Ольга Бузова чуть не потеряла сознание от боли во время тренировки на льду

Москва, 16 ноября. Певице Ольги Бузовой стало плохо во время тренировки на шоу «Ледниковый период». Без чувств девушку еле подняли со льда.

Как сообщает Tekegram-канал Super, выяснилось, что телеведущая шоу «Дом-2» участвует и тренируется на льду с выбитым ребром. Из-за исполнения сложных элементов программы в грудной клетке у певицы образовалась трещина.

На видео, опубликованном изданием, видно, что певица во время репетиции номера падает на лед и держится за ребра. Самостоятельно подняться она не смогла. Несколько человек подняли Бузову и усадили на стул. Девушка еле сидит, почти теряя сознание от боли.

Съемки нового выпуска «Ледникового периода» назначены на следующий день. Певице придется выступать с травмой. На своей странице в Instagram Бузова опубликовала несколько сторис после тренировки, на которых она выглядит довольно бодро. В последнем сторис она сообщила, что отправилась «отдыхать, лечить ребро и восстанавливать нервы».