Пациентка из Британии описала симптомы затяжного коронавируса

Лондон, 16 ноября. Затяжное заражение коронавирусной инфекцией имеет ряд тревожных и ярко выраженных симптомов. Об этом рассказала жительница Британии, перенесшая COVID-19.

Слова 43-летней женщины по имени Хелен из города Шеффилд были опубликованы изданием YourkshireLive. Пациентка отметила, что COVID-19 она заразилась в середине марта. Первые симптомы в виде тяжести в груди, вялости и болезненного состояния проявились у нее уже течение первых четырех дней.

Через некоторое время Хелен пошла на поправку. Однако после этого у нее появились новые симптомы: дрожь, слабость, начали кровоточить десны. Она также наблюдала учащенное сердцебиение, лихорадку. После этого у женщины начали выпадать волосы.

«Сейчас у меня множество симптомов, связанных с сердцем и легкими, кратковременной памятью, лихорадкой, инфекциями носовых пазух, шумом в ушах, подергиваниями в мышцах, проблемами с желудком, усталостью и симптомами, похожими на грипп», — пояснила она.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что члены организации озабочены статистикой по числу заболеваний COVID-19 в мире. По его словам, системы здравоохранения США и стран ЕС истощены из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.