Музыкальный критик поддержал идею Меладзе об отмене новогодних «огоньков»

Москва, 16 ноября. Российский телеведущий и музыкальный критик Илья Легостаев поддержал предложение певца Валерия Меладзе об отмене «Голубых огоньков» и других новогодних передач.

Журналист предположил, что Меладзе попытался своим заявлением привлечь внимание к проблеме. Легостаев согласился с исполнителем, отметив, что «все огоньки давно пора как-то разворошить».

«Мы не такие идиоты, чтобы из года в год смотреть вот такое! Да, конечно, я понимаю, в наши времена у любого телевизионного продюсера есть чудовищный страх, что кто-то чего-то не поймет, и поэтому уровень должен быть такой, чтобы понимали даже люди без среднего образования, но всему есть предел», — цитирует критика «Царьград».

Журналист считает, что на федеральных телеканалах предлагают передачи «очень низкого уровня», тогда как зритель «может переварить» и нечто более сложное и приличное.

Ранее Меладзе поддержал музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, сообщает URA.ru. Муж певицы Валерии считает, что артистов «отдали на заклание».

Певец призвал коллег отказаться от съемок в новогодних телевизионных шоу. По мнению Меладзе, связанные с пандемией переносы и отмены концертов являются несправедливыми и оборачиваются серьезными убытками для артистов.