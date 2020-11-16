Май Абрикосов раскритиковал Екатерину Андрееву и Оскара Кучеру

Москва, 16 ноября. Участник теле-шоу «Дом-2» Май Абрикосов (Роман Тертишный) раскритиковал телеведущую Екатерину Андрееву за отношение к коронавирусу.

Шоумена возмутило пренебрежительное отношение селебрити к болезни, которая уносит тысячи жизней ежедневно. Мнением Абрикосов поделился в соцсетях, заявив о несогласии с Андреевой и ведущим Оскаром Кучерой.

«Оскар Кучера и Екатерина Андреева возмущены тем, что театры и кинотеатры закрыты, а метро нет, и в рестораны, видите ли, им хочется ходить после 23:00, приводят статистику, что не так уж и много умерло людей, подумаешь, всего-то 33 186 человек в России и 1,31 млн в мире», — раскритиковал звезд Абрикосов.

Кроме того, шоумен раскритиковал недовольного мерами ограничений Сергея Лазарева, Валерия Меладзе, Екатерину Гордон, Иосифа Пригожина и его супруг Валерию.

Ранее заслуженная артистка России Елена Воробей попросила дать льготы на продукты первой необходимости артистам. Артистка заявила, что большинство зрителей не подозревают о трудностях, с которыми артистам пришлось столкнуться во время пандемии коронавируса.