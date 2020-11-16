Киев внес актера Трубинера в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Киев ,16 ноября. Министерство культуры Украины в понедельник внесло российского актера Павла Трубинера в список лиц, «угрожающих» национальной безопасности страны.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Письмо о включении артиста в «черный список» поступило от Службы безопасности Украины.

«Соответствующим приказом министерства от 16 ноября российский актер включен в перечень», — говорится в письме. При этом причины введения ограничений в отношении гражданина РФ не указываются.

На данный момент в списке граждан РФ, которые по мнению украинских властей угрожают национальной безопасности страны, находятся 155 человек. Среди них в том числе режиссер Карен Шахназаров, музыканты Александр Розенбаум,Сергей Пенкин и Лев Лещенко, актер Валентин Гафт.

В сентябре Министерство культуры и информационной политики Украины вычеркнуло из «черного списка» российского рэпера Басту.

В 2017 году на Украине был принят законопроект, обязывающий организаторов культурных мероприятий обращаться в СБУ за разрешением на гастроли артистов из России, передавал RT. При этом артистов могут не пустить в страну уже после успешного прохождения этой процедуры.