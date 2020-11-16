Соколовский решил покинуть Instagram

Москва, 16 ноября. Певец Влад Соколовский опубликовал прощальный пост в своем Instagram. Исполнитель заявил, что больше не планирует заниматься ведением своего аккаунта.

Свое решение мужчина объяснил просто — приложение для него превратилось в сборник рекламы, сплетен и критики от «диванных экспертов». Он отметил, что социальная сеть, которая была создана для развлечения, общения с друзьями и своей аудиторией, превратилась для него в рутину. Певец также посетовал на то, что пользователи социальной сети продумывают и просчитывают целые стратегии раскрутки, поскольку площадка стала бизнес-платформой.

«Но на сегодняшний день я понимаю, что это превратилось в «канал развлечений», и мне не хватает тут меня. Я меняюсь, и если я не буду транслировать что-то важное для себя в массы, то между мной сегодняшним и вами появится определенный разрыв в виде образа, к которому вы привыкли», — поделился своими рассуждениями с подписчиками Соколовский.

В комментариях под постом многие пожелали удачи исполнителю и пожелали, чтобы он не покидал своих подписчиков.

«Мне нравится, как вы поменялись и стремитесь развиваться и дальше», «А мне всегда приятно смотреть на твои истории. Ты очень позитивный и добрый человек. Оставайся с нами», — пишут фанаты.

На данный момент аккаунт исполнителя насчитывает более 1 миллиона подписчиков. Несмотря на свое громкое заявление, исполнитель решил не удалять страницу или посты.