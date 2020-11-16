Прохор Шаляпин рассказал, что в детстве его избивал отец

Москва, 16 ноября. Певец Прохор Шаляпин рассказал о непростом отношении к отцу Андрею Захаренкову и насилии в детстве.

В передаче «Звезды сошлись» артист рассказал, что отец плохо обращался с ним и матерью, регулярно избивал Шаляпина в детстве и бросался с ножом.

Исполнитель заявил, что им с матерью даже приходилось убегать от Захаренкова босиком по снегу. В какой-то момент отец Шаляпина оказался в тюрьме и будущий артист с матерью смогли спокойно вздохнуть. Однако, узнав, что его отец «сидит», другие дети в школе начали дразнить Шаляпина.

Певец признался, что так и не простил Захаренкова.

«Я не могу сказать, что простил. Я искренне признаюсь, что не простил своего отца. Но я помогал ему только из-за того, что очень уважал его родителей — своих бабушку и дедушку», — заявил Шаляпин.

Ранее Прохор Шаляпин рассказал о странном для него желании двоюродной бабушки, которая хотела, чтобы певец переписал на нее все свое имущество.