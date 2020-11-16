Продавщица из Иваново рассказала о беременности от Прохора Шаляпина

Москва, 16 ноября. Бывшая продавщица супермаркета из Иваново Виктория Тимофеева заявила, что беременна от певца Прохора Шаляпина.

По словам девушки, они тайно встречалась на протяжении шести лет, пока публика следила за романами Шаляпина с Виталиной Цымбалюк-Романовской, Анной Калашниковой, Татьяной Дэвис и другими женщинами.

Тимофеева отметила, что Шаляпин объяснял отношения с богатыми дамами материальным интересом. Девушка подчеркнула, что ее не устраивала такая ситуация. Но бывшая продавщица верила певцу, который перевез ее в Москву и содержал.

Тимофеева заявила, что ждет ребенка. Девушка утверждает, что артист поначалу был рад известию о беременности, но потом выгнал ее из московской квартиры.

«Он выгнал меня из квартиры и сказал: «До свидания, это не мой ребенок», — пожаловалась Тимофеева.

Девушка отметила, что решил рассказать историю на ток-шоу «На самом деле» на Первом канале, чтобы повлиять на любовника через общественность.

Шаляпин не стал отрицать, что у него была связь с Тимофеевой. Но, по его утверждению, это было давно.

В середине октября стало известно, что Шаляпин вернулся к 64-летней бизнесвумен Ларисе Копенкиной. Пара поженилась в 2013-м и развелась в 2015 году.