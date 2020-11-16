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Елена Воробей попросила дать льготы на продукты артистам

Елена Воробей попросила дать льготы на продукты артистам

Москва, 16 ноября. Юмористка, заслуженная артистка России Елена Воробей попросила дать льготы на продукты первой необходимости артистам.

Артистка заявила, что большинство зрителей не подозревают о трудностях, с которыми артистам пришлось столкнуться во время пандемии коронавируса. Юмористка предположила, что некоторые люди считают их «небожителями», которые все получают бесплатно.

Воробей подчеркнула, что это не так, и артисты живут такой же жизнью, как и их зрители. У них есть долги, им нужно содержать семьи и помогать родителям. Юмористка призналась, что ее возмущение «уже на этапе кипения».

Артистка назвала работу на четверть зала невозможной, так как существуют постоянные расходы, которые от количества зрителей не зависят. К ним звезда отнесла оплату аппаратуры, гардеробных и аренду помещения.

Кроме того, Воробей возмутило отсутствие помощи артистам.

«Дайте нам, пожалуйста, артистам, льготу на продукты первой необходимости, позаботьтесь о нас», — заявила артистка телеканалу «Звезда».

Юмористка уточнила, что не намерена отказываться от участия в новогодних шоу, и подчеркнула, что за участие в «Голубых огоньках» звездам не платят.

Ранее певец Валерий Меладзе назвал отмену концертов во время карантина несправедливой и призвал артистов не выступать на новогодних шоу для телевидения, сообщает Ura.ru. Исполнитель подчеркнул, что «артисты, музыканты, техники, промоутеры и т. д.» уже восемь месяцев «сидят без работы».

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