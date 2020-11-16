Полеванов объяснил, почему нефть и газ в России никогда не закончатся 

Санкт-Петербург, 16 октября. Почему России не стоит входить в любые мировые соглашению по климату и на сколько лет хватит в РФ запасов нефти, рассказал в эфире Медиагруппы «Патриот» вице-президент национального фонда «Стратегические ресурсы России», директор геолого-минералогических наук, академик РАЕН Владимир Полеванов.

«Нефти и газа в России хватит надолго. На ближайшие десятки лет — это абсолютно точно», — заявил Владимир Полеванов.

Вице-президент национального фонда «Стратегические ресурсы России» отметил, что по последним данным, которые являются фактически доказанными, нефть и газ восстанавливаются.

«Есть Ромашкинское нефтяное месторождение в Татарстане, второе после Самотлорского, запасы там составляли 700 млн тонн. В то время, к счету запасов подходили очень тщательно. Отработано на сегодняшний день уже 2 млрд тонн. Эксплуатация месторождения планируется еще ближайшие 200 лет», — сообщил директор геолого-минералогических наук.

По словам эксперта, Россия занимает первое место по количеству газа и шестое место в мире по количеству нефти.

«Единственная проблема в том, что нефть и газ вытесняются постепенно с мирового производства. России вообще не выгодна борьба с углеводородным сырьем, напротив, это сырье — наше преимущество. Трамп совершенно правильно сказал, что борьба с выбросами СО2 — «жульническая борьба», которая направлена на получение прибыли мошенниками. Нам не надо было и входить в любые соглашения по климату. В Киотское соглашение США не вошли, из Парижского США вышли. И нам абсолютно не нужно там быть ни в коем случае. Для нас это катастрофа», — объяснил Полеванов.

По мнению политика, если Россия сейчас в полном объеме ратифицирует Парижское соглашение, то страна автоматически увеличит себестоимости своей продукции на 10-12%, за счет налога на выброс СО2.