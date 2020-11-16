Головная боль может быть не единственным недугом Светлакова после COVID-19

Коронавирус, пришедший к нам из провинции Китая, заболевание довольно новое и недостаточно изученное. Большинство перенесших болезнь пациентов отмечают стандартный набор симптомов: потеря обоняния, температура, затрудненное дыхание. А список последствий недуга, постоянно пополняется новыми недомоганиями.

Так, шоумен и юморист Сергей Светлаков поделился со своими фанатами информацией о своем самочувствии. В Instagram-аккаунте он признался, что страдает от сильных головных болей. Ранее стало известно, что артист был госпитализирован с коронавирусом в одну из столичных больниц. По мнению Светлакова, головные боли появились у него, как следствие COVD-19. Такого же мнения придерживаются и подписчики знаменитости.

Вирусолог Алексей Аграновский считает немного иначе. Специалист не может однозначно утверждать, что головная боль у переболевших коронавирусом появляется именно из-за новой инфекции.

«Причиной появления дискомфорта могут быть и другие факторы. Здесь нельзя говорить однозначно. Кроме того, делать какие-то выводы должен только врач, тем более назначать лечение», — говорит эксперт.

Ранее еще одна телезвезда Анна Семенович пожаловалась на последствия коронавируса. Экс-участница группы «Блестящие» страдала бессонницей. Заботливые фанаты также надавали певице советы, по их мнению, от бессонницы может избавить молитва, прогулки и расслабляющие ванны. На что вирусолог посоветовал знаменитости обратиться к врачу.