Прилепин: Россия должна гарантировать безопасность жителей Карабаха

Санкт-Петербург, 16 ноября. Лидер партии «За правду», писатель Захар Прилепин не удивлен, что армяне покидают часть Нагорного Карабаха, которая находится под контролем Азербайджана. По мнению политика, армяне могут остаться в своих домах, только если Россия гарантирует им безопасность.

«Я хотел бы здесь более акцентированные позиции российского государства по этому поводу. Чтобы было заявление от Лаврова, что мы гарантируем людям в Нагорном Карабахе спокойное проживание и отсутствие притеснения. Возможно, совместное с азербайджанским народом и новыми поселенцами, но мы присмотрим и за этим. Однако мы это не произнесли, это меня смущает, потому что люди, которые оттуда выезжают, не имеют особой убежденности в том, что к ним будут бережно относиться. И у этих людей есть основания, уже есть много разнообразного видео азербайджанского, где было не столь корректное отношение к памятникам христианским, какое хотелось бы наблюдать», — говорит политик в эфире Медиагруппы «Патриот».

Прилепин отмечает сильную взаимную ненависть у конфликтующих сторон.

«Мой старший товарищ Владимир Меньшов родом из Баку. Он говорит, что по приезде, видит малоухоженные армянские памятники на кладбище, а многие из них вовсе разрушены. Говорят, что и в Армении тоже, мягко говоря, за азербайджанскими памятниками не очень ухаживают. То есть, мы так не относимся к могилам немецко-фашистских захватчиков, никто не побежит ломом раскурочивать захоронения. А там все это очень живое. Я не берусь судить, но, когда мне пытаются давить на совесть и говорить о беженцах. Да, я смотрю на них, мне больно, но там тоже были беженцы. В Азербайджане тоже были беженцы, они тоже уходили в те годы, тоже, может быть, жгли свои дома», — подчеркнул Прилепин.

Совместное заявление президентов Армении, Азербайджана и России о прекращении огня в Карабахе было подписано 10 сентября. Баку и Ереван обязались прекратить боевые действия, остановиться на занятых позициях и обменяться военнопленными. Ереван должен вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В Карабах были введены российские миротворцы в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц техники.