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«Газпром» проспал революцию в газовой отрасли, считает эксперт 

Газпром проспал революцию газовой отрасли, считает эксперт 

Санкт-Петербург, 16 октября. Президент института энергетики и финансов Марсель Салихов рассказал об актуальности сжиженного природного газа (СПГ) и объяснил, в чем «Газпром» проигрывает «НОВАТЭКу».

«Мировой рынок газа становится глобально интегрированным за счет развития СПГ. Отчасти «Газпром» проспал революцию, связанную с СПГ-проектами. «НОВАТЭК» сделал ставку на это, и в целом он неплохо развивается, имеет планы проектов — на очереди «Арктик СПГ-2». Если мы посмотрим на СПГ проекты «Газпрома» — это «Сахалин-2» и пока что все, по большому счету», — заявил Салихов на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» на тему «Экономические войны за рынок нефти и газа».  

Газпром проспал революцию газовой отрасли, считает эксперт 

По словам президента института энергетики и финансов, весь мир развивается в сторону СПГ. 

«В России тоже основной приоритет по развитию ставится в сторону СПГ. Если построен завод СПГ, то можно выгодно поставлять сжиженный газ в Японию, Китай и Корею. Поэтому строить дорогие трубопроводы, которые ориентированы на одного покупателя — не очень выгодно в нынешних условиях», — объяснил эксперт.  

Специалист также отметил, что «Газпром» в последние годы много обсуждает различные СПГ-проекты, но все они находятся в стадии планирования. При этом Салихов подчеркнул, что с СПГ есть также вопрос санкций. 

Газпром проспал революцию газовой отрасли, считает эксперт 

«В основном, технологии сжижения тоже поставляются западными компаниями. Поэтому, «НОВАТЭК» планирует свою собственную технологию. Это потенциальная защита от санкционных рисков. С точки зрения производителей, у СПГ есть очень большое преимущество, потому что на экспорты СПГ нет экспортной пошлины», — пояснил президент института энергетики и финансов.  

По словам эксперта, в случае, когда «Газпром» экспортирует газопроводный газ, то он обязан заплатить пошлину в размере 30%. 

«На СПГ подобной пошлины нет. Это улучшает экономику всех СПГ-проектов, по крайней мере для газовых производителей», — подытожил специалист.

 
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