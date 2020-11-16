«Газпром» проспал революцию в газовой отрасли, считает эксперт 

Санкт-Петербург, 16 октября. Президент института энергетики и финансов Марсель Салихов рассказал об актуальности сжиженного природного газа (СПГ) и объяснил, в чем «Газпром» проигрывает «НОВАТЭКу».

«Мировой рынок газа становится глобально интегрированным за счет развития СПГ. Отчасти «Газпром» проспал революцию, связанную с СПГ-проектами. «НОВАТЭК» сделал ставку на это, и в целом он неплохо развивается, имеет планы проектов — на очереди «Арктик СПГ-2». Если мы посмотрим на СПГ проекты «Газпрома» — это «Сахалин-2» и пока что все, по большому счету», — заявил Салихов на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» на тему «Экономические войны за рынок нефти и газа».

По словам президента института энергетики и финансов, весь мир развивается в сторону СПГ.

«В России тоже основной приоритет по развитию ставится в сторону СПГ. Если построен завод СПГ, то можно выгодно поставлять сжиженный газ в Японию, Китай и Корею. Поэтому строить дорогие трубопроводы, которые ориентированы на одного покупателя — не очень выгодно в нынешних условиях», — объяснил эксперт.

Специалист также отметил, что «Газпром» в последние годы много обсуждает различные СПГ-проекты, но все они находятся в стадии планирования. При этом Салихов подчеркнул, что с СПГ есть также вопрос санкций.

«В основном, технологии сжижения тоже поставляются западными компаниями. Поэтому, «НОВАТЭК» планирует свою собственную технологию. Это потенциальная защита от санкционных рисков. С точки зрения производителей, у СПГ есть очень большое преимущество, потому что на экспорты СПГ нет экспортной пошлины», — пояснил президент института энергетики и финансов.

По словам эксперта, в случае, когда «Газпром» экспортирует газопроводный газ, то он обязан заплатить пошлину в размере 30%.