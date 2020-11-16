Отчаявшийся Ефремов воспользовался услугами ранее отвергнутого адвоката

Москва, 16 ноября. Актер Михаил Ефремов встретился с адвокатом Андреем Алешкиным, от услуг которого он ранее отказался в апелляционном суде.

Осужденный за смертельное ДТП актер, по всей видимости, решил во что бы то ни стало смягчить себе участь. Он даже воспользовался услугами ранее разжалованного адвоката. Алешкина нанял артист Никита Джигурда, но три основных защитника оказались против такого поворота, и юрист остался не у дел.

Теперь же он готовит новый план по вызволению Ефремова из-за решетки. По словам Алешкина, на данный момент у него есть две линии защиты, одна из них связана с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину о помиловании. Юрист считает, что Ефремов имеет все основания сделать это — у него в наличии публичное раскаянье и вступление приговора в силу.

В сентябре Пресненский суд признал актера виновным по делу о смертельном ДТП и приговорил к восьми годам заключения. После этого защитники Ефремова обжаловали приговор и актеру смягчили срок до семи с половиной лет.