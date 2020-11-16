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Компания Moderna планирует предоставить властям США 20 млн доз вакцины

Компания Moderna планирует предоставить властям США 20 млн доз вакцины

Вашингтон, 16 ноября. Американская компания Moderna собирается предоставить властям США 20 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции до конца текущего года.

Сертификация препарата может состояться в декабре, считает глава организации. Процедура пройдет в Управлении по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США. Вакцина показала более 90% эффективности на стадии клинических испытаний.

Последние сведения о коронавирусной инфекции в России и в мире опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф. Данные ежедневно дополняются и обновляются.

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