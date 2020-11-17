Роспотребнадзор не выявил повторных случаев заражения коронавирусом в РФ

Москва, 16 ноября. Подтвержденных повторных случаев заражения коронавирусом в России не зафиксировано. Однако повторное заражение все же возможно, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала «Россия 24».

«К настоящему моменту документированные случаи повторного заражения крайне редки, в России нет еще ни одного документированного повторного случая», — пояснил Горелов.

Также в ведомстве объяснили, с чем связан рост новых случаев коронавируса. Отмечается, что одной из причин стало увеличение охвата тестирования на коронавирус, в том числе и в регионах. Актуальные сведения о сложившейся эпидемиологической обстановке можно отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф.