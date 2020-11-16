Goldman Sachs признал рубль валютой с наибольшей доходностью

Нью-Йорк, 16 ноября. Рубль может принести инвесторам самую высокую доходность среди валют развивающихся стран. Преимущество платежного средства оценили в банке Goldman Sachs.

Валюты развивающихся государств традиционно являются выгодным приобретением для трейдеров, так как в них заложены дополнительные финансовые риски. За счет них обеспечивается значительная премия, которая привлекает инвесторов. В условиях пандемии коронавируса многие платежные средства могут оказаться выгодными, но наиболее полезным для игрока биржи станет рубль.

Сегодня рубль торгуется со значительной премией за счет политических рисков, считают аналитики Goldman Sachs. Национальная валюта может снижаться под воздействием внешних факторов — к примеру, давления со стороны США. Однако напряженность между Москвой и Вашингтоном остается на прежнем уровне, власти США не делают шагов в сторону новых санкционных мер.

Обстановка на мировом финансовом рынке сегодня остается для рубля благоприятной. Курс стабилизирован благодаря растущим нефтяным ценам и может установиться в выгодном коридоре.