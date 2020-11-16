Стас Барецкий презентовал ФАН свою книгу «Брат-3»

Великая сага о Даниле Багрове получила внезапное продолжение. Спустя 20 лет после выхода фильма Алексея Балабанова «Брат-2» музыкант и влиятельный представитель ритуального бизнеса Стас Барецкий написал книгу, которую назвал «Брат-3 младший». Корреспондент ФАН посетил скандального шоумена и подробно расспросил его о том, что именно хотел выразить автор своим литературным дебютом, и как он вообще связан с историей Данилы Багрова.

Во дворе офиса Барецкого, размещенного в аварийном доме, мы встретились с начинающим писателем. Стало сразу понятно: он действительно не шутил, когда говорил о книге, хотя большинство из тех, кто слышал о проекте «Брат-3», всегда представляли себе фильм.

Так фильм или книга?

— Разве не о продолжении кинофраншизы трубили СМИ весь прошлый год? Вы обещали шикарный актерский состав: Вячеслава Дацика, Бари Алибасова и Никиту Джигурду.

— Да, я действительно не планировал написать книгу. Мне такое даже не могло и присниться! Но у меня уже был опыт написания сценария, который я закончил всего за два месяца, и, когда грянула пандемия, а съемки фильма остановились, я подумал, что это может быть довольно изящным выходом из положения: сделать на основе уже готового сценария полноценное художественное произведение, которое, помимо прочего, послужило бы отличной рекламой грядущему фильму.

— В масках людей снимать не пробовали?

— Было бы смешно. Ну, а без них, сами понимаете, многие побоялись, так что съемки пришлось отложить на неопределенное время. Жаль, сниматься согласились довольно известные актеры, например, Юрий Кузнецов (ну тот, который из «Улицы разбитых фонарей»), он должен был играть криминального авторитета по кличке Вайфай. Планировалось, что он будет сидеть на рынке у Московского вокзала в Петербурге и торговать газетами, а на самом деле — выдавать заказы местным браткам на ограбления квартир, рейдерские захваты и убийства. Но Кузнецов — человек уже пожилой, и подвергать опасности его здоровье мы не хотели. Снимать без него тоже не могли — у него одна из главных ролей, а другой актер на нее просто бы не подошел.

Иван Иванович Краско должен был играть следователя — с ним тоже уже договорились. У этого персонажа, что называется, «классовая ненависть» по отношению к Вайфаю. Но Краско вообще 90 лет! Так что съемки пришлось отложить сразу из-за двоих.

Пятерки по литературе

— Многие думали, что вы шутили или просто хотели попиариться, когда рассказывали про проект фильма. С книгой было также?

— Еще бы! Большинство и сейчас не верит, но я сегодня же вам все докажу и покажу: книга существует, да я прямо сейчас держу ее в руках! Те, кто сомневается в ее художественных достоинствах, знайте: у меня по литературе всегда были только пятерки, а сочинять я умел хорошо всегда.

— И что получилось сочинить сейчас? Про какую эпоху эта книга: про 90-е или уже про современность?

— У меня там такой интересный замес получился, я вам сейчас расскажу: в общем, это наши дни со всем актуальным сленгом, в том числе молодежным, вещами, машинами и так далее. Но сами события — один в один 90-е! Бандитские «стрелки», убийства, налеты на бордели (этим, кстати, любил в те времена заниматься я) — полный смак!

Монах-людоед

— Какой персонаж из книги вам больше всего по душе?

— Есть там такой монах-людоед. Вы только послушайте, какая у него жизненная история: человек находится в священническом сане, служит Богу, но при этом возглавляет банду головорезов с Северного Кавказа. Они — мусульмане, он — православный, и они ходят под ним и боятся его!

— Есть какое-то объяснение тому, как божий человек в вашем произведении начал увлекаться каннибализмом?

— Он ест, как он считает, плохих людей, очищая тем самым землю от скверны. Обычно в их роли выступают чиновники-коррупционеры и всякие там депутатики — преимущественно муниципальные. Вы не думайте, что я далеко ушел от истины: лично знаю таких служителей церкви, которые за веру, царя и Отечество готовы не то что сожрать кого-то, но еще и поделиться останками жертвы с другими.

И вот этот монах считает, что, сжирая депутатиков, он тем самым спасает их души из адского плена. Но на этом его увлечения не заканчиваются: он также занимается наркоторговлей и всякого рода грязными делишками, что не мешает ему оставаться быть глубоко религиозным человеком. Целостный персонаж получился.

— Неслабо.

— Да! Вы знаете, у меня такое произведение получилось прям боевое, с убийствами, перестрелками и прочим экшеном. Причем многое в ней основано на реальных событиях.

Связь с оригинальной историей «Брата»

— Из того, что вы рассказали, я не могу отметить ничего, что связывало бы сюжет книги с историей, рассказанной Балабановым.

— Пересечения есть и их немало! Взять, например, имена главных героев: Бобров и Сухофруктов! Я специально выбирал созвучные тем, что носили главные герои фильма «Брат» (речь идет о Сергее Бодрове и Викторе Сухорукове. — Прим. ФАН) и думаю, что не прогадал.

Литературным критикам понравится

— Какая основная мысль проходит через вашу книгу, Стас? Есть ли у нее стержень? Иначе говоря, понравится ли она литературным критикам?

— Я даже не сомневаюсь! Без лишней скромности скажу, что все сюжетные ветки выстроены грамотно и в конце читатель будет иметь возможность наблюдать целостную развязку. Там будет все: и покушение на Бари Алибасова, и сутенер Мурик со своей непростой жизненной историей, и ограбление публичного дома с транссексуалами и трансгендерами! В фильме, кстати, одного из них должен был играть Юрий Хованский. Мой персонаж тоже есть — директор рынка — но определяющей роли в сюжете он не играет.

— Давайте поговорим лучше о главном персонаже. Кто он?

— Это младший из трех братьев, у каждого из которых непростая судьба. Он довольно смазливый парень, проще говоря — красавчик. Я специально создал именно такой типаж, потому что хотел, чтобы ему сочувствовали девушки — они всегда жалеют привлекательных парней. Это чистая психология — такого, как я, например, не пожалел бы никто. Вы только посмотрите на картинки, которые сделал мой иллюстратор! По ним видно, насколько этот парень красив.

Вопросы веры

— Мы чуть не упустили самое важное: кто вам все это нарисовал?

— Это художник Игорь Пестов, мы познакомились с ним в 2002 году, когда он нарисовал мой знаменитый портрет в малиновом пиджаке, который сейчас катается по всему миру по всяким выставкам. Когда я понял, что без картинок мне никуда, я забил Пестову стрелку, где сразу и рассказал ему про свой проект. Он, конечно, как человек адекватный, сразу засомневался во всей этой истории, но, подумав, согласился и взялся за работу.

Теперь готовые иллюстрации вместе с самой книгой лежат на сохранении в Российском авторском обществе (РАО) — благодаря этому, в том случае, если книгу кто-то украдет и попытается присвоить мои труды, я без труда смогу доказать свое право на них.

— В личной беседе вы сообщили мне, что Пестов — глубоко верующий православный человек. Как он мог согласиться писать иллюстрации к книге, в которой божий человек изображен не только людоедом, но и наркоторговцем?

— Ему было очень тяжело: я ясно увидел ломку в душе этого человека, понял, что ему приходится перешагивать через себя. Он даже предложил внести некоторые правки в сюжет и сделать спорного персонажа не священником, а сектантом. Но я настоял на своем: священники тоже люди, и бывают они очень разными. Чтобы художник все-таки выполнил работу, мне даже пришлось дать ему (первому!) почитать экземпляр книги, чтобы он увидел, что там нет никакого надругательства над верой.

— И тем не менее вы ходите по очень тонкому льду, рискуя получить наказание за оскорбление чувств верующих, Стас.

— Я понимаю, но ведь там ничего подобного нет! А монахи ведь тоже люди, поверьте мне, они и секс любят, и в сауне с девочками любят попариться, да и людоеды среди них тоже быть могут. Мой персонаж даже в чем-то хорош будет — по крайней мере, он не совращает малолетних детей. Он всего лишь ест муниципальных депутатиков! Кто их вообще любит?

Авторское право

— Но проблемы с законом могут наступить и в иной плоскости. Вы уже запаслись юристами на случай возникновения исков о защите авторского права? Ведь «Брат-3» - это прямая отсылка к фильмам «Брат» и «Брат-2». По сути, вы претендуете на продолжение этой серии, не имея на то согласия их создателей.

— Ничего подобного. В книге главного персонажа зовут не Багров и даже не Бодров, а Бобров. Это очень распространенная фамилия в России, уверяю вас. А что касается цифры «3» в названии произведения, то это не порядковый номер, как вам могло показаться, а количество братьев, о которых идет речь в сюжете. Есть три брата: старший умный, средний — хитрый, а младший (являющийся основным персонажем повествования) — нормальный.

— И все же здесь четко прослеживается спекуляция на трудах Балабанова.

— С Балабановым лично я дружил — более того, он даже брал у меня деньги на фильм «Брат-2»! Так что как минимум моральное право на книгу и фильм с названием «Брат-3» я имею!

— И тем не менее, вопросы возникнуть могут.

— С юридической точки зрения мы никого не дразним. Придраться не к чему!

Облечь книгу в плоть

— Когда же читатели смогут насладиться вашими трудами?

— Сейчас я ищу на свою книгу издателя. Могу, конечно, напечатать и сам — деньги есть, и на реализацию своего таланта я не поскуплюсь — но мне бы хотелось на ней что-нибудь заработать, поскольку человек я меркантильный, хоть и занимаюсь благотворительностью.

Через ФАН я хочу обратиться к издателям: рассмотрю любое ваше предложение господа, а там посмотрим, удастся ли нам договориться. Юрист у меня есть, так что сложностей возникнуть не должно.

Я знаю, как сейчас популярны аудиокниги — и наверняка «Брат-3» будет издаваться и в таком «агрегатном состоянии». Однако для меня сейчас важно, чтобы она вышла именно в бумажном формате, чтобы ее можно было потрогать, чтобы она имела плоть. Я думаю, мы сделаем книжку компактной — такой, чтобы можно было положить в карман.

— Будет ли она иметь популярность, на ваш взгляд?

— Главное, чтобы кто-нибудь вообще ее купил! Но я надеюсь, что с такими названием и автором ее кто-нибудь да приобретет. По крайней мере, моих подписчиков в соцсетях она точно должна заинтересовать — а это уже немало.