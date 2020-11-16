Возраст для женщины — словно религия: о нем не всегда хочется говорить, да и тема эта слишком личная. Большинство представительниц прекрасного пола стараются скрыть свои лета и нередко идут на самые крайние меры — пластические операции. Что уж говорить о звездах, чья профессиональная обязанность выглядеть молодо и свежо.

Последнее время на просторах Интернета то и дело появляются новости о новых преображениях певицы Ларисы Долиной или Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой.

А молодеющее лицо Любови Успенской и вовсе не покидает новостного хит-парада. Возможно ли сохранить молодость, не прибегая к услугам хирургов? На этот вопрос ответила врач-дерматолог, косметолог Татьяна Егорова.

«На сегодняшний день в нашем распоряжении находится весь спектр косметологических процедур. Но несмотря на это, рано или поздно, если женщина хочет видеть четкий овал лица в зеркале, ей придется прибегнуть к пластике. Без этого, увы, никак. Однако в этом случае встает другой вопрос – вопрос времени, когда именно потребуется хирургическое вмешательство», — объясняет специалист.

Сегодня салоны красоты больше похожи на лаборатории. Здесь представлен колоссальный ассортимент средств и процедур, которые могут продлить молодость кожи любой красавице. Главное, как утверждает, косметолог, все нужно начинать в свое время.

«Подход к процессу омоложения и уходу за кожей выстраивается всегда индивидуально. Важно понимать, что у каждого свои особенности. К примеру, обладательницам тонкой кожи в некоторых случаях и до 40 лет уже может быть показана пластика. Потом процедуру можно повторить после 50 и так далее», — приводит пример врач-дерматолог.

В погоне за молодостью Успенская, Долина и Пугачева все чаще ложатся под нож хирурга. Только кто-то знает меру в преображениях, а кто-то уже потерял свою индивидуальность. ФАН выбрал топ-5 российских звезд, «потерявших настоящее лицо» и считающих, что победили время в схватке за молодость.