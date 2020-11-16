Андрей Свинцов: Раскрывать преступления поможет искусственный интеллект

Количество преступлений, связанных с использованием различного рода информационных ресурсов, растет очень быстро — в силу того, что вся планета, все человечество очень стремительно переходит на цифровой образ жизни. То есть у нас все услуги за последние пять лет практически перешли в формат предоставления цифровой услуги — всевозможные платежи, заказы онлайн, все через курьеров, через доставку, видеоконференции, подтверждение через СМС, подтверждение по отпечатку пальцев — в общем, все стремительно переходит в цифру. И естественно, все преступления так же стремительно следуют за самим гражданином.

Если раньше карманник в автобусе вытаскивал кошелек из кармана или из сумочки пассажира, то сегодня в сумочке, как правило, либо вообще нет кошелька, либо пластиковая карта, которая защищена пин-кодом. И не всегда злоумышленник может это взломать. Конечно, в электронном магазине он может оплатить что-то, используя CVV-код, но, как правило, все карты имеют подключение к СМС-оповещению, и человек сразу видит, что прошла покупка, которую он не совершал, звонит в банк и аннулирует платеж.

Таким образом, можно говорить о постоянно увеличивающейся нагрузке на наших граждан с точки зрения киберпреступлений и мошенничества в цифровой среде, но и одновременно о росте разного рода систем защищенности. Но количество преступлений растет, оно будет продолжать расти просто в силу того, что количество и разновидности всевозможных приложений тоже множится. Каждая структура, будь это ЖКХ, банки или какие-то магазины, сейчас создают постоянные системы подписки, куда наши граждане вводят свои персональные данные, телефоны, электронные почты. И злоумышленники этим пользуются: делают сайты-двойники, делают подменные системы номеров, и иногда человек без задней мысли дает какие-то данные о себе, может быть, даже пин-код карты.

Люди, которые занимаются мошенничеством, зачастую проходят серьезную подготовку и с психологами, и с юристами, и с профессиональными преступниками. Иногда они находятся в других странах мира, но совершают преступления в Российской Федерации. Тем самым они фактически защищены от уголовного преследования и могут сидеть где угодно с помощью IP-телефонии, подкупленных номеров или номеров, оформленных на каких-то других граждан, которые, может быть, и не подозревают об этом, по поддельным документам или по похищенным персональным данным.

Иными словами, в Сети огромный объем документов наших граждан, которые попали туда с помощью хакеров. Объем персональных данных, к сожалению, колоссален, и практически на любого человека можно эти персональные данные найти и, например, взять на ничего не подозревающего человека кредит.

И все сейчас онлайн, это только нарастает, и количество преступлений будет увеличиваться. Поэтому те меры, которые предлагаются сегодня, в том числе, дать возможность операторам самостоятельно блокировать телефонные номера, с которых идет спам, обзвон или какая-то массовая рассылка, как раз и вызваны тем фактом, что объем преступлений растет, правоохранительная система не справляется с такой быстрой, оперативной реакцией на такого рода преступления.

Безусловно, сейчас необходима исключительная финансовая поддержка правоохранительной системы, полное перевооружение и полиции, и Следственного комитета, и ФСБ с точки зрения самых современных систем анализа данных. Собственно, необходимо и серьезное переобучение сотрудников полиции, ФСБ, следственных органов, а это огромная работа. Преступники и мошенники всегда на шаг впереди. По-другому не бывает.

Сегодня МВД предлагает создать систему, основанную на искусственном интеллекте, которая будет помогать раскрывать особо тяжкие преступления. Мы будем стараться, чтобы эта система включала в себя все возможные модули: в частности, единую систему сбора данных о преступлениях через уличную сеть видеокамер и сборы биометрических данных во всех аэропортах. Эта система должна также взаимодействовать и с органами налоговой службы.

И в бюджете предусмотрены деньги на создание этой системы — это предложение самого МВД в рамках бюджетной работы.