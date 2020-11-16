

Энергетические войны развернулись по всему миру: где-то, как в Ираке, война за ресурсы, которая оборачивается свержением власти и многолетним кровопролитием, а где-то, как в случае с «Северным потоком — 2», идет борьба за клиента, и все действо происходит за дверьми европейских судов. Конкурентов на рынке углеводородов много, каждый пытается занять место под солнцем. Справляются ли с вызовами нового времени российские компании? В прямом эфире, организованном Медиагруппой «Патриот» и ФАН, эксперты объяснили, почему российские компании не могут самостоятельно освоить добычу арктического газа, а «Газпром» проспал революцию производства сжиженного природного газа (СПГ), и насколько еще нам хватит запасов нефтегазовых месторождений.

Есть ли еще «порох» и насколько его хватит?

В последние годы все чаще поднимается тема замены углеводородов на «зеленые» источники энергии. Сторонники ветряков и солнечных батарей апеллируют тем, что запасы нефти и газа заканчиваются, а их добыча наносит большой ущерб окружающей среде. Вице-президент национального фонда «Стратегические ресурсы России», академик РАЕН Владимир Полеванов убежден, что война против углеводородов — это жульничество. А запасов нефти и газа России хватит еще на несколько десятков лет.

«По добыче газа мы вообще на первом месте в мире, по нефти — на шестом. Проблема в том, что эти ресурсы пытаются вытеснить с рынка. России не нужна борьба против углеводородов и все эти международные соглашения. Когда мы подключаемся к этой борьбе, мы теряем бешеные деньги. Это жульничество, которое направлено на получение прибыли. Температура на земле на протяжении тысяч лет поднималась и падала независимо от добычи ископаемых. Нам не надо было входить в Киотское соглашение, — заявил Полеванов. — Вспомните, когда мы подключились в борьбу с фреоном, то потеряли практически всю холодильную промышленность: более 100 тысяч работников были сокращены, предприятия остановлены. А теперь оказались зависимы от импортных хладагентов, которые гораздо хуже фреона».

Академик рассказал, что по последним данным, которые пока многими не признаются, запасы нефти и газа восстанавливаются. В качестве примера он привел Ромашкинское месторождение, которое расположено в Татарстане. Во времена СССР запасы нефти там составляли 700 млн тонн, а отработано уже 2 млрд тонн. Полеванов обратил внимание, что, хотя месторождений в нашей стране много, из-за текущей политической и экономической ситуации не все они сейчас будут рентабельны.

«В России традиционно сильны Ямало-Ненецкий автономный округ, Западная Сибирь, Тюменская, Томская, Иркутская области. Есть ряд не очень больших месторождений нефти в Якутии. Пока принципиально новых находок не сделано, а шельф Арктики мы развивать не в состоянии. После того, как ввели санкции, у нас не было разработано собственных технологий. Не зря мы с большим трудом и с помощью западных специалистов построили нефтяную платформу «Приразломную». Она единственная на севере и осталась. На арктическом шельфе есть гигантские месторождения газа. Но часть проектов заморожена из-за санкций. Развитие севера сейчас очень дорого. Любая тонна нефти или кубометр газа, добытого на севере, по себестоимости в два раза дороже», — сказал Владимир Полеванов.

По мнению депутата Госдумы, первого заместителя председателя Комитета по энергетике Валерия Селезнева, России необходимо искать баланс между новыми источниками энергии и теми, которые сейчас существуют. Он заявил, что не надо идти на поводу лоббистов, которые предлагают только один. Вместо этого следует разработать план с четкими параметрами баланса между нефтью, газом, атомной энергетикой и альтернативными источниками.

СПГ или трубопровод: что проспал «Газпром»?

Противостояние России и США на газовом рынке сейчас выглядит еще и как противостояние способов поставки газа: экспорт СПГ или классический трубопровод. С одной стороны, прокладывать трубопровод в конкретную страну — это риск. С другой — это стабильность поставок. Но поскольку экономика в наше время настолько тесно переплелась с политикой, что уже непонятно, какой из двух факторов первичен, вариант с экспортом СПГ выглядит более заманчиво. Президент института энергетики и финансов Марсель Салихов считает, что будущее именно за поставками сжиженного природного газа.

«Весь мир развивается в сторону СПГ. В России это тоже является приоритетным развитием. Сжиженный природный газ с завода вы можете доставить куда угодно. Газовый рынок получается более интегрированным. В нынешних условиях строить дорогие трубопроводы, которые ориентированы на одного покупателя, не очень правильно. Я считаю, отчасти «Газпром» проспал революцию, связанную с проектами экспорта СПГ. «Новатэк» сделал ставку на это и в целом достаточно неплохо развивается: ввел «Ямал СПГ», на очереди «Арктик СПГ 2» и т. д. У «Газпрома» по большому счету пока только «Сахалин». Компания последние года много обсуждает СПГ-проекты, это находится либо в стадии планирования, либо в процессе осознания», — рассказал Салихов.

По его словам, экспорт СПГ с точки зрения санкций тоже уязвим. Защита от санкционных рисков заключается в разработке собственной технологии производства. Пока построить завод для получения сжиженного природного газа исключительно на российских технологиях невозможно. Однако с точки зрения производителей, СПГ имеет очевидные плюсы. Дело в том, что на сжиженный природный газ нет экспортных пошлин, поэтому он выглядит привлекательней. В то время как за доставку по трубопроводу «Газпром» вынужден платить 30-процентную пошлину.

Ректор ЛГУ им. А. С. Пушкина, политолог Станислав Еремеев уверен, что победу одержит тот, кто быстро сможет реагировать на изменения рынка.

«Сегодня очень важно оперативное и гибкое реагирование на ситуацию. СССР смог на долгосрочных отношениях выстроить трубопровод в Европу. Но ни один бизнес-проект не бесконечен: у него есть точка входа и выхода. В то же время нельзя предъявлять претензии к руководству «Газпрома», поскольку это не только экономический холдинг, но и инструмент российской геополитики», — объяснил политолог.

Почему поляки против «Северного потока — 2»?

О том, что претензии Польши к проекту «Северный поток – 2» носят сугубо политический характер, рассказал директор Европейского центра геополитического анализа Матеуш Пискорский.

«Это не экономика, а, скорее, геополитика. Здесь дело в геополитических планах США и их обещаниях для участников этой игры. Что касается газа: мы имеем дело с очень масштабным проектом. В свое время в Польше на побережье Балтийского моря был построен хаб, который сейчас принимает американский сжиженный газ. Этот проект планируется расширять. Польша должна стать газовым хабом для всех стран Восточной Европы. Все это должно было стать единой газотранспортной системой, основанной на американском газе», — сказал политолог.

Он напомнил, что в начале 2000-х была провозглашена идея создания новой Европы, в которой ведущая роль отдавалась Польше. По замыслу США новая Европа должна отделить Россию от старой Европы: Германии, Франции, Нидерландов и других стран, которые заинтересованы в поставках углеводородов из нашей страны. Блок стран новой Европы должен не только переправлять американский сниженный газ своим соседям, но и блокировать любые идеи сотрудничества России с другими странами.

«Не надо испытывать иллюзий, что с приходом Байдена США изменят эту политику. Это долгосрочная геоэкономическая и геополитическая стратегия вытеснения России с газовых рынков Европы. Польша по американским планам возглавляет этот блок новой Европы, поэтому и пытается вставить палки в колеса «Северному потоку — 2». Она должна мешать энергетическому сотрудничеству России и стран старой Европы, и с успехом это делает», — заявил Пискорский.

Политолог считает, для того, чтобы преломить ситуацию в свою сторону, «Газпрому» необходимо более активно проводить информационную политику. Большая часть поляков не знает, что российский газ гораздо дешевле американского: политики намеренно не затрагивают экономическую составляющую вопроса.

«Помимо работы юристов, «Газпрому» стоит задуматься об информационной кампании, чтобы доказать насколько выгодней приобретать газ у России, нежели у США. Здесь, в Польше, «Газпрому» был создан имидж, как политического орудия РФ. Все забыли о том, что это крупнейшая в мире газодобывающая компания. Я думаю, «Газпром» должен более активно заниматься различного рода информационными мероприятиями и освещать их с участием польских экспертов и изданий. Тогда бы у граждан Польши возник вопрос: почему мы покупаем газ намного дороже?» — объяснил политолог.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин отметил, что поставки углеводородов на Запад всегда были более политизированы, чем поставки на Восток. Для стран Юго-Восточной Азии более важен экономический подход, чем политическая конъюнктура. Поэтому Россия с успехом поставляет туда и нефть, и газ. Поскольку рынки этих стран активно развиваются, то за них тоже идет активная борьба. И здесь России воевать проще потому, что для азиатов важна цена, в отличие от европейцев, которые бесконечно оглядываются на политическую повестку.