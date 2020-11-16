Экономист рассказал о «страшном сне» Тихановской и белорусской оппозиции

Вся белорусская оппозиция, сплотившаяся вокруг Светланы Тихановской, боится, что не сможет прийти ко власти даже в случае ухода Александра Лукашенко. С таким заявлением в интервью ФАН выступил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Политическая ситуация в Белоруссии остается напряженной, поскольку уже несколько месяцев оппозиция выводит своих сторонников на улицы. Началось все 9 августа после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (по официальным данным, заняла второе место с 10,1%), и требует назначения новых выборов.

После того, как Светлана Тихановская, покинула территорию родной страны и перебралась в одну из стран Европейского союза, она начала добиваться кризиса в Белоруссии. Политик призывала людей не выходить на работу, ходить на митинги, а также просила у Европейского союза и других стран Запада ввести против официального Минска различного рода санкции. Кроме того, Светлана Тихановская объявила о создании «Народного трибунала». Она предложила «нейтрализовать» идеологов и пособников власти, собрать доказательства «преступлений».

В свою очередь российский эксперт Василий Колташов рассказал в комментарии Федеральному агентству новостей, чего же боится Светлана Тихановская и белорусская оппозиция. По его словам, оппозиционеры опасаются того, что даже в случае ухода Александра Лукашенко с поста президента страны у них не выйдет взять власть в свои руки.

«Стоит сказать, что лидеры белорусской оппозиции в иммиграции придерживаются четкой линии в своих прогнозах и заявлениях из-за того, что процессы идут очень медленно и весьма неоднозначно. И по ночам им снится страшный кошмар: а что, если в Белоруссии случится «дворцовый переворот», Лукашенко уйдет, а оппозиция останется не у дел?» Страх заключается в том, что Белоруссия начнет укреплять отношения с Россией, проведет эффективные реформы, а вся компания марионеток Европейского союза будет ни при чем. Это их страшный сон, о котором лидеры белорусской оппозиции иногда оговариваются в эфирах», — резюмировал эксперт.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, почему экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская не сможет отключить Белоруссию от системы SWIFT.