Молдавия планирует строить прагматичный диалог с РФ и США

Кишинев, 16 ноября. Молдавия будет строить прагматичный диалог с Россией и Америкой, об этом заявила избранный президент страны Майя Санду.

По словам политика, она хочет построить баланс во внешней политике исходя из национальных интересов республики. Также она рассказала, что прагматичный диалог будет выстроен с Румынией, Украиной и Европой. Санду добавила, что за время президентства будет работать для всех граждан Молдавии.

Второй тур президентских выборов в республике состоялся 15 ноября. Среди кандидатов были лидер партии «Действие и солидарность», экс-премьер-министр страны Майя Санду и нынешний президент страны Игорь Додон. После обработки 100% протоколов ЦИК республики сообщил, что Санду набрала 57,75% голосов избирателей.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Майю Санду с победой на выборах президента Молдавии, сообщает НСН.