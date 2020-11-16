Семенович взбудоражила подписчиков пикантной фотосессией на подоконнике

Москва, 16 ноября. Кадрами с новой фотосессии похвасталась известная певица и актриса Анна Семенович. Запись с бэкстейджа звезда опубликовала в Instagram.

Экс-участница группы «Блестящие» на записи предстала в откровенном платье. Глубокое декольте и высокий вырез на груди пришелся поклонникам артистки особенно по вкусу. Для большего эффекта Семенович обработала видео, добавив ему «сияния».

«Спасибо Татьяне и Григорию Семенович за эту красоту. И моей dream team», — подписала видео артистка.

Взбудораженные от увиденного поклонники оставили огромное количество восторженных комментариев. Многие отметили, что Семенович заметно похудела и ей удалось вернуть себе шикарные формы.

«Шикарная, Аня — ты супер! Отлично похудела»; «Анна, уж очень вы впечатляюще, изумительно выглядите! Заряд энергии после этого видео на весь день»; «Теперь только о вашей фигуре и буду думать. Восхитительная», — отметили подписчики.

Однако среди огромного количества восторженных доброжелателей нашлись и те, кто не заметил перемен во внешности певицы. Некоторые пользователи подчеркнули, что Семенович стоит обратиться к услугам профессионального диетолога.

Недавно Семенович рассказала своим подписчикам о последствиях, с которыми она столкнулась после коронавируса. По словам певицы, у нее произошло сильное нарушение сна. Для борьбы с бессонницей звезда на ночь пьет валерьянку.