Жена футболиста Дмитрия Тарасова пожаловалась на травлю

Москва, 16 ноября. Футболист Дмитрий Тарасов и его супруга Анастасия Костенко подверглись атаке недоброжелателей. О травле молодая мама рассказала подписчикам в Instagram.

Мошенники получили доступ к личным данным спортсмена и передали их Telegram-каналу. Злоумышленники сообщили, что Тарасов должен своей первой супруге Оксане Пономаренко алименты в размере 15 миллионов рублей. Авторы поста попросили переводить деньги футболисту, чтобы он наконец начал выплачивать средства на содержание старшей дочки.

Спустя некоторое время на банковский счет Тарасова стали поступать небольшие суммы с оскорбительными комментариями. Анастасия Костенко отметила, что ее не интересуют мошенники, но удивляют те, кто отреагировал на призыв и подвергает их семью травле.

«И почему десять копеек, рубль? Но в этом тексте написано, что он должен 15 миллионов, ну, переведи 15 миллионов. Что, уже не настолько крутость у нас на высшем уровне?» — спросила у своих фолловеров супруга Тарасова.

Костенко посоветовала всем, кто звонит на телефон ее мужа, заняться «личной жизнью», а в случае, если их так волнует чужая судьба - помочь в благотворительных акциях, сообщает издание «Дни.ру».

Официальное разбирательство по делу Тарасова и его старшей дочери Ангелины недавно завершилось в суде. Спортсмена обязали выплачивать бывшей жене четвертую часть своих доходов и 104 тысячи рублей сверху.