Military Watch: российские танки Т-14 могут оснастить ядерным оружием

Вашингтон, 16 ноября. Оснащенный ядерным оружием российский танк Т-14 может стать угрозой для НАТО, пишет Military Watch.

В публикации говорится, что российские конструкторы сегодня разрабатывают целый ряд передовых технологий для новейшего танка «Армата». Возможности боевой машины будут значительно расширены, что позволит ей выполнять большее число задач.

«Оснащение танка Т-14 152-мм пушкой обеспечило бы значительное огневое преимущество над всеми другими танками», — пишет издание.

Установка такого орудия будет весьма выгодна на фоне решения стран НАТО переоснастить свою боевую технику броней пятого поклонения. Впрочем, для Т-14 «Армата», это не будет проблемой, потому что новая пушка сможет стрелять тактическими ядерными боеголовками.

Обозреватель издания подчеркивает, что разработка подобных боеприпасов для пушки калибра 152 мм началась еще в СССР. Сегодня же Россия шагнула еще дальше и смогла уменьшить мощность полезной нагрузки боеголовок, чтобы их можно было использовать для стрельбы.

При этом в статье отмечается, что Россия не стремится оснащать свои танки подобными снарядами, хотя и инвестирует средства в разработку низкодоходного тактического ядерного оружия.

Ранее сообщалось, что в недалеком будущем армия США планирует взять на вооружение тяжелые беспилотные боевые машины Robotic Combat Vehicle для борьбы с российскими Т-14, передает «Вечерняя Москва».