Актриса Фатеева назвала фантазией и глупостью слова сына о ее жизни

Москва, 16 ноября. Знаменитая советская и российская актриса Наталья Фатеева посоветовала ФАН не обращать внимания на глупости, которые люди говорят о ней в средствах массовой информации.

Народная артистка РСФСР, которая практически не общается с журналистами, сделала исключение для корреспондента ФАН, прокомментировав слова ее сына Владимира.

«Вы знаете, что я не могу реагировать на фантазии и глупости, — отметила вполне бодрым голосом Фатеева. — И по-другому я сказать не могу. А вообще, я никому не хочу о себе рассказывать… Вот и все!».

По словам собеседницы ФАН, если что-то о ней говорят ее родственники, то у них и надо выяснять все подробности.

«Если у них голова не работает, я не виновата в этом, — пояснила Фатеева. — [Со здоровьем у меня] все хорошо, спасибо. [Новая коронавирусная инфекция] пока да, [обошла стороной]. А вы просто не реагируйте на глупости — можно просто пожалеть о том, что человек, который имеет ко мне прямое отношение, говорит какие-то глупости. Позор просто. Стыд и позор!».

Ранее сын Натальи Фатеевой от другого знаменитого советского актера Владимира Басова — Владимир Басов-младший — заявил, что его матери очень удобно жить абсолютно одной. И что она якобы вообще не собирается общаться как с сыном, так и с дочерью Натальей (от летчика-космонавта, Героя Советского Союза Бориса Егорова).

Фатеева, которой в декабре исполнится 86 лет, сыграла более чем в восьмидесяти кинофильмах и телевизионных сериалах, среди которых «Место встречи изменить нельзя», «Джентльмены удачи», «Три плюс два», «Дети Дон-Кихота», «Человек с бульвара Капуцинов», «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII» и другие.