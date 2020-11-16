Экономист: США не удастся выдавить «Газпром» с европейского рынка

Санкт-Петербург, 16 ноября. Длительная борьба американских поставщиков СПГ по выдавливанию «Газпрома» из Европы выразится лишь в снижении маржи российского газового монополиста. Полностью выдавить «Газпром» с европейского рынка США не удастся. Об этом в эфире Медиагруппы «Патриот» заявил президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов.

«У «Газпрома» есть большое конкурентное преимущество, связанное с издержками на добычу, которые находятся на низком уровне. Добывать и транспортировать газ в Европу из России значительно дешевле, чем сжижать и перевозить его через Атлантику», — отметил он.

По мнению аналитика, проблемы «Газпрома» с «Северным потоком — 2» связаны с тем, что в Европе усилилась его конкуренция с американскими поставщиками СПГ и власти США активно задействуют инструмент санкций, чтобы поддержать своего производителя.

«Речь идет о конкуренции. Возможно, конкуренции, в которой используются недобросовестные действия. Но все-таки это конкурентная борьба, в которой разные компании борются за рынок», — сказал эксперт.

По словам президента Института энергетики и финансов, европейский рынок находится в состоянии стагнации, добыча газа в Европе будет сокращаться, что обеспечивает пространство для его экспорта на европейский рынок.