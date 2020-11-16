Эксперт рассказал о судьбе газопровода на Украине после начала работы СП-2

Санкт-Петербург, 16 ноября. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире Медиагруппы «Патриот» рассказал о возможной судьбе газотранспортной системы на Украине после введения в эксплуатацию «Северного потока — 2». По его мнению, у данного газопровода есть будущее.

«По сути, газопроводную систему Украины ждет судьба резерва. Так или иначе, по всем прогнозам, Европа будет потреблять больше газа», — отметил эксперт.

Газотранспортная система Украины может использоваться для реализации двух задач, считает Пикин.

«Первое — это система для переброски газа внутри Украины, для его перемещения между регионами, это внутренняя газотранспортная система с возможностью экспорта. Второе, Украина в этом году закачала в свои хранилища рекордные объемы газа, они летом активно закачивали топливо по низким ценам, а зимой будут торговать этим газом с европейскими трейдерами, он будет использоваться не для поставок на территории Украины, а для европейских нужд. Такой вот хаб для хранения и для того, чтобы перепродавать газ в Европу», — сказал спикер.

Кроме того, директор Фонда энергетического развития отметил перспективность азиатского рынка.