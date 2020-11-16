Топ-5 российских звезд, которые победили время в схватке за молодость

Маститые звезды отечественной эстрады, вступая в неравную схватку со временем и молодостью, то и дело демонстрируют поклонникам все новые результаты этой борьбы. Российские знаменитости, мечтающие вопреки всему омолодиться, прибегают к услугам пластических хирургов. Вот только кто-то знает меру врачебному вмешательству, а кто-то никак не может остановиться. ФАН выбрал топ-5 российских звезд, «потерявших настоящее лицо» и считающих, что победили время в схватке за молодость.

Любовь Успенская

Певице Любови Успенской в следующем году исполнится 67 лет. И стоит заметить, что работа хирургов на ее лице видна невооруженным глазом, хотя исполнительница шансона и не скрывает, что порой сильно увлекается макияжем и пластикой. Последнее ее преображение сильно исказило лицо артистки, результат не пришелся по вкусу ее поклонникам.

«Из-за операции лицо сильно опухло, оно стало похоже на беляш. Вы изменились до неузнаваемости», — отметили пользователи Сети.

Но несмотря на все замечания фолловеров и неоднозначный результат преображения, Любови Успенской таки удалось выглядеть моложе своих лет. Сейчас она выглядит куда моложе, чем 10 лет назад. На лице практически не видны морщины. Да, может, знаменитость и обвиняют в чрезмерном злоупотреблении ботоксом и филлерами, но ее это не особо тревожит.

Алла Пугачева

Примадонне отечественной эстрады Алле Пугачевой 71 год, но выглядит она куда моложе своего возраста. Кто-то может заметить, что причина этому — счастливый брак с шоуменом Максимом Галкиным — не исключено. Но все же здесь никак не обошлось без хирургического вмешательства.

Примадонна уделяет своей внешности немало внимания, она не единожды удивляла фанатов внезапным омоложением. Наверное, даже самый опытный и скрупулезный врач не сможет с уверенностью назвать все операции, к которым прибегала певица.

Несмотря на количество манипуляций, проведенных на лице, Пугачева выглядит вполне естественно. Один звездный хирург даже отметил, что каждая пластика артистки сделана качественно и отвечает всем канонам красоты. Кроме того, у звезды всегда срабатывает чувство меры.

Надежда Бабкина

Исполнительница русско-народных хитов Надежда Бабкина на год младше своей коллеги по сцене Аллы Пугачевой. Однако выглядит певица заметно лучше. Преображение Бабкиной мог не заметить, пожалуй, лишь слепой. Она в буквальном смысле из старушки превратилась в красивую, роскошную, молодую особу. В свои 70 лет певица выглядит максимум на 45!

Конечно, без помощи хирурга здесь не обошлось. Многие пользователи Сети упрекают ее за чрезмерное использование «уколов красоты». Но что делать? Артистка должна соответствовать своему молодому супругу Евгению Гору, который младше ее на 30 лет.

А совсем недавно певица опубликовала в своем Instagram-аккаунте архивное фото с актрисой Людмилой Гурченко. Фанаты не узнали руководителя ансамбля «Русская песня».

Лолита Милявская

Скандально известная певица Лолита Милявская слывет дамой без комплексов, и поэтому она совершенно не стесняется говорить о своих многочисленных пластических операциях. Несмотря на то, что значительно моложе своих звездных коллег, ей 57 лет, она уже стала опытным пользователем услуг хирургов.

По мнению самой артистки, сейчас, благодаря пластике, она выглядит гораздо лучше, чем в молодости. Певица не раз говорила, что делала липосакцию, подтяжку лица, удаление «мешков» под глазами, уколы ботокса. И в тоже время Лолита уверена, что с пластическими операциями лучше не злоупотреблять.

Ранее похудевшая и помолодевшая певица приятно удивила поклонников танцем в черном купальнике с золотой вышивкой на груди. Видео звезда поп-эстрады опубликовала в своем профиле в соцсети Instagram.

Лариса Долина

Знаменитая исполнительница хита «Погода в доме» Лариса Долина не устает удивлять своих фанатов постоянными преображениями. Создается такое впечатление, что последние 30 лет певица ставит себе цель выглядеть на 20 лет и уверенно идет к ее реализации. Пользователи считают, что чрезмерное увлечение пластикой сделали лицо артистки совершенно неестественным.

Совсем недавно в личном Instagram-аккаунте певица поделилась снимком, на котором позирует в белой рубашке свободного кроя. Фанаты отметили, что на вид артистке не дашь и 40 лет.

А другие обратили внимание на «переделанное» лицо артистки, отметив, что Долина потеряла свою индивидуальность и стала похожа на других «молодых бабушек» отечественной сцены.