Подольская показала фото с новорожденным сыном от Преснякова

Москва, 16 ноября. Участница пятого сезона шоу «Фабрика звезд», 38-летняя певица Наталья Подольская показала младшего сына от Владимира Преснякова-младшего.

Нежное фото, как сразу окрестили публикацию фолловеры певицы, Подольская разместила в своем микроблоге в социальной сети Instagram. Кадр был сделан во время визита жены Преснякова с новорожденным сыном к сестре Юлии, которая во второй раз стала тетей.

Подольская на фотографии предстала перед фанатами в длинном розовом пуховике, надетом поверх утепленных джоггеров того же цвета. На руках жена Преснякова-младшего держит маленького Ивана, лицо которого спрятано под одеждой.

«Мама точно девочка! Вся в розовом, красавица!»; «Солнышко маленькое»; «Зефирки», — пишут восторженные фолловеры в комментариях под фото.

Певица Наталья Подольская ранее показала детские комнаты в загородном доме. Поп-исполнительница посвятила этому целую онлайн-экскурсию, которую провела в Stories своего Instagram-аккаунта.