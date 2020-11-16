Подольская показала фото с новорожденным сыном от Преснякова

Москва, 16 ноября. Участница пятого сезона шоу «Фабрика звезд», 38-летняя певица Наталья Подольская показала младшего сына от Владимира Преснякова-младшего.
Нежное фото, как сразу окрестили публикацию фолловеры певицы, Подольская разместила в своем микроблоге в социальной сети Instagram. Кадр был сделан во время визита жены Преснякова с новорожденным сыном к сестре Юлии, которая во второй раз стала тетей.
Подольская на фотографии предстала перед фанатами в длинном розовом пуховике, надетом поверх утепленных джоггеров того же цвета. На руках жена Преснякова-младшего держит маленького Ивана, лицо которого спрятано под одеждой.
«Мама точно девочка! Вся в розовом, красавица!»;
«Солнышко маленькое»;
«Зефирки», — пишут восторженные фолловеры в комментариях под фото.
Певица Наталья Подольская ранее показала детские комнаты в загородном доме. Поп-исполнительница посвятила этому целую онлайн-экскурсию, которую провела в Stories своего Instagram-аккаунта.